Чудото от Шри Ланка грабна още един трофей след опит над 91 метра

Румеш Патираж увенча своя впечатляващ пробивен сезон с победа в хвърлянето на копие за мъже на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Представителят на Шри Ланка пое водачеството в третия кръг с резултат от 87.11 метра, след което подобри постижението си до 91.09 метра във финалния си опит.
Двукратният световен шампион Андерсон Питърс зае второто място с 86.18 метра, а европейският първенец Юлиан Вебер, който водеше след първия кръг, завърши трети с 85.89 метра.
Малко по-рано през месеца Патирадж се наложи и във финала на Диамантената лига в Брюксел.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages