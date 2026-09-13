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  3. Чудото от Шри Ланка грабна още един трофей след опит над 91 метра

Чудото от Шри Ланка грабна още един трофей след опит над 91 метра

  • 13 сеп 2026 | 20:19
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Чудото от Шри Ланка грабна още един трофей след опит над 91 метра

Румеш Патираж увенча своя впечатляващ пробивен сезон с победа в хвърлянето на копие за мъже на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Представителят на Шри Ланка пое водачеството в третия кръг с резултат от 87.11 метра, след което подобри постижението си до 91.09 метра във финалния си опит.

Двукратният световен шампион Андерсон Питърс зае второто място с 86.18 метра, а европейският първенец Юлиан Вебер, който водеше след първия кръг, завърши трети с 85.89 метра.

Малко по-рано през месеца Патирадж се наложи и във финала на Диамантената лига в Брюксел. 

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Снимки: Gettyimages

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