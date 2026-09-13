Перфектен финален спринт донесе на Седжати титлата абсолютен шампион на 800 метра

Перфектно разчетен финален спринт донесе предимство на Джамел Седжати във финала на 800 метра за мъже на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща, като алжирецът триумфира с време 1:41.91.
Канадецът Марко Ароп, който спечели световната титла на същия стадион през 2023 г., поведе още от самото начало. Той премина първата обиколка за 49.67 секунди, следван на крачка-две от световния и олимпийски шампион Емануел Уанионий, който по-рано през месеца спечели и диамантения трофей в дисциплината.
Ароп продължи да държи лидерската позиция и 200 метра преди финала, но скоростта му започна да намалява при навлизането на групата в последната права.
Седжати, известен със силния си финален спринт, излезе начело около 25 метра преди финалната линия и я пресече с рекордно за Унгария време от 1:41.91. Ароп удържа второто място с 1:42.28, а Уанионий остана трети с 1:42.44. Първите седем атлети завършиха с време под 1:43.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages