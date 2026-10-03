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Обявиха тримата финалисти за "Изгряваща звезда на Европа" при мъжете

  • 3 окт 2026 | 10:43
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Обявиха тримата финалисти за "Изгряваща звезда на Европа" при мъжете

Европейската атлетика обявява имената на финалистите за годишните награди за най-добър атлет и “Изгряваща звезда“ при мъжете и жените. Вече е ясна финалната тройка в надпреварата при най-перспективните млади състезатели при мъжете.

След подбор от първоначалния списък с десетима номинирани, тримата претенденти бяха определени след гласуване с участието на над 40 000 фенове, медии, национални федерации и експертна комисия, като всеки от четирите панела формира по 25 процента от крайния вот.

Всички финалисти при мъжете заслужиха номинациите си след спечелени златни отличия на най-големите международни състезания през годината. Победителят ще бъде обявен по време на бляскавата галавечер в Лозана (Швейцария) на 24 октомври.

Претендентите за наградата “Изгряваща звезда“:

Италианецът Даниеле Инзоли впечатли с изключителен личен рекорд от 8.15 метра в квалификациите на скока на дължина на Световното първенство за юноши под 20 години в Юджийн през август. Ден по-късно той безапелационно грабна златото с нов отличен скок от 7.97 метра.

Британският атлет Самюъл Джеймс направи запомнящо се представяне в скока на височина на Европейското първенство под 18 години в Риети през юли. Той стартира надпреварата с личен рекорд от 2.09 метра, но демонстрира забележителен прогрес, подобрявайки постижението си неколкократно. В крайна сметка Джеймс триумфира със златото с резултат от 2.25 метра — подобрение с цели 16 сантиметра на личния му рекорд и нов рекорд на шампионатите със 7 сантиметра горница.

Михал Рада от Чехия за пореден път доказа огромния си потенциал и се утвърди като един от най-титулуваните млади състезатели. След като вече имаше европейски титли на 400 метра с препятствия във възрастовите групи под 18 и под 20 години, той прибави и световно злато в Юджийн. В бягането си чешкият атлет остави далеч зад себе си останалите финалисти и триумфира с нов европейски рекорд за юноши под 20 години от 48.59 секунди.

Носител на наградата за 2025 година е Хуберт Трошчанка от Полша, който изпревари българския талант Божидар Саръбоюков.

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