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Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

  • 13 сеп 2026 | 22:35
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Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

Мелиса Джеферсън-Уудън спечели спринтовия дубъл на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща със зашеметяваща победа на 200 метра, постигайки време от 21.47 секунди.

Американската спринтьорка натрупа значителна преднина още на половината дистанция. Олимпийската шампионка Габи Томас, която е известна със силната си втора половина на бягането и я беше използвала с голям ефект в сериите по-рано, този път не намери отговор на скоростта на своята сънародничка. Джеферсън-Уудън се устреми напред към категорична победа.

Постижението ѝ я изкачва до трето място във вечната световна ранглиста, нареждайки се зад легендите Флорънс Грифит-Джойнър и Шерика Джаксън.

Томас завърши на втора позиция с време 21.77 секунди, докато Кайла Уайт оформи изцяло американски подиум, финиширайки трета с 21.93.

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Снимки: Gettyimages

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