Амебау доминира на 5000 метра и заслужи $150 000 на Ultimate

Етиопката Ликина Амебау постигна категорична победа в бягането на 5000 метра на финалния шампионат на Световната атлетика Ultimate в Будапеща. Без да срещне сериозна конкуренция, тя пресече финалната линия с време 14:30.36, изпреварвайки с повече от две секунди силно финиширалата Джес Хъл от Австралия, която записа впечатляващ личен рекорд от 14:32.39.
Третото място зае Фантайе Белайнех от Етиопия с време 14:32.62, като тя изпревари съвсем малко своите сънароднички Фревейни Хайлу и Алешин Бавеке.
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