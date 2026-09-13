Дос Сантос се наложи в епична битка на 400 м с препятствия в Будапеща

Световният рекордьор Алисон дос Сантос стана абсолютен шампион, след като спечели сензационен сблъсък на 400 метра с препятствия на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. 26-годишният бразилец постигна време от 45.98 секунди, което е третото най-бързо постижение в историята. Той успя да се откъсне от световния и олимпийски шампион от САЩ Рай Бенджамин малко преди последното препятствие.

Бенджамин завърши на второ място в шампионата Ultimate за втори път, като завърши своя дубъл на 400 метра и 400 метра с препятствия с време от 46.40 секунди. Това беше едва третото му състезание с препятствия за сезона.

Бившият световен рекордьор Карстен Вархолм зае третото място с резултат 46.78 секунди, изпреварвайки Емил Агиекум, който постави нов национален рекорд на Германия с 47.10 секунди.

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Снимки: Gettyimages