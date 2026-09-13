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Американка триумфира на 400 м/пр в Будапеща

  • 13 сеп 2026 | 19:34
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Американка триумфира на 400 м/пр в Будапеща

Сребърната медалистка на 400 метра с препятствия от Токио 2025 Джазмин Джоунс се наложи във финала на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. 24-годишната американка беше запазила най-много сили за битката за отличието и взе трофея с 52.45 секунди - личен рекорд за сезона за нея. Европейската шампионка от Бирмингам през август Ема Заплеталова, която направи великолепен сезон, се нареди на втората позиция с 52.68 сек. 

Носителката на диамантения трофей за 2026 г. Анна Кокръл (САЩ) допълни тройката с 53.09 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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