Американка триумфира на 400 м/пр в Будапеща

Сребърната медалистка на 400 метра с препятствия от Токио 2025 Джазмин Джоунс се наложи във финала на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. 24-годишната американка беше запазила най-много сили за битката за отличието и взе трофея с 52.45 секунди - личен рекорд за сезона за нея. Европейската шампионка от Бирмингам през август Ема Заплеталова, която направи великолепен сезон, се нареди на втората позиция с 52.68 сек.

Носителката на диамантения трофей за 2026 г. Анна Кокръл (САЩ) допълни тройката с 53.09 сек.

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Снимки: Gettyimages