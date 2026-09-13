САЩ затвърдиха доминацията си в щафетите с победа на смесената 4х400 метра в Будапеща

Американският отбор триумфира в смесената щафета на 4х400 метра по време на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща, затвърждавайки статута си на световен шампион и рекордьор в дисциплината.

Завръщайки се на мястото, където спечелиха световната титла през 2023 г., квартетът на САЩ в състав Крис Бейли, Алексис Холмс, Джакори Патерсън и Алая Бътлър финишира с време 3:08.32, оставяйки най-близките си съперници на повече от секунда зад себе си.

Олимпийският шампион в дисциплината Нидерландия се движеше наравно със САЩ до средата на състезанието, но силите на тима не стигнаха в последната обиколка. Великобритания и Северна Ирландия се възползваха и изпревариха нидерландците, за да финишират на второ място с време 3:09.40, само със 17 стотни преднина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages