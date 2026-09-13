Сали Сар заслужи още един трофей в битка с Веласко над 15 метра

Първият опит се оказа достатъчен за Сали Сар, за да си осигури титлата в тройния скок на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща, макар и с минимална преднина.

Шампионката от Диамантената лига започна състезанието с впечатляващите 15.06 метра (+0.3 м/сек). Кубинката Давислейди Веласко застраши водачеството ѝ в третия кръг, но нейният резултат от 15.04 метра (+0.5 м/сек) не беше достатъчен, за да я изпревари.

До края на надпреварата никоя от състезателките не успя да подобри тези постижения. Така Сар спечели златния медал, оставяйки зад себе си Веласко със среброто и световната шампионка Леянис Перес Ернандес, която се нареди на трето място с резултат от 14.90 метра (+0.7 м/сек).

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Снимки: Gettyimages