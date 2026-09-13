Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана падна тежко от дубъла на ЦСКА

Монтана падна тежко от дубъла на ЦСКА

  • 13 сеп 2026 | 19:00
  • 377
  • 0
Монтана падна тежко от дубъла на ЦСКА

Монтана загуби с 0:4 гостуването си на ЦСКА II от деветия кръг на Втора лига. Двубоят се изигра в столичния квартал Драгалевци.

Срещата не започна добре за „сините“ и в 16-ата минута те изостанаха в резултата след гол на Константин Йорданов. След само 4 минути Божо Джуркович трябваше да прави и принудителна смяна. Велислав Василев отстъпи мястото си на Стефан Каменов. В 22-ата минута Мартин Милушев получи добра възможност да изравни, но ударът му излезе аут.

Втората част също не стартира никак приятно за монтанчани, след като в 50-ата минута Радослав Живков прати за втори път топката в мрежата на Васил Симеонов, въпреки че капитанът на Монтана се намеси след първоначалния изстрел на друг от състезателите в червено – Георги Чорбаджийски. Джуркович реагира на случващото се с тройна смяна, която веднага раздвижи атаката на Монтана и Стефан Каменов предизвика невероятно спасяване на Димитър Евтимов в 59-ата минута. Това беше и най-добрата възможност за гостите до този момент. Въпреки лекото подобрение в представянето на монтанчани в 68-ата минута Юлиан Гилов отбеляза трети гол и сложи край на интригата. В 84-ата минута Радослав Славчев имаше нещастието да прати топката в своята врата, опитвайки да предотврати попадение, който така или иначе щеше падне. В добавеното време Деян Кузманович имаше шанс да вкара почетен гол за монтанчани, но не успя.

В следващия кръг Монтана е домакин на Хебър (Пазарджик) в понеделник, 21-ви септември, от 19:30 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марица скочи на рефера, свирил дербито със Спартак (Пловдив)

Марица скочи на рефера, свирил дербито със Спартак (Пловдив)

  • 13 сеп 2026 | 15:45
  • 788
  • 0
Млади "моряци" спечелиха турнир в памет на Борислав Михайлов

Млади "моряци" спечелиха турнир в памет на Борислав Михайлов

  • 13 сеп 2026 | 15:26
  • 731
  • 0
Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 17:04
  • 13409
  • 20
Ивелин Попов се завърна на терена

Ивелин Попов се завърна на терена

  • 13 сеп 2026 | 14:24
  • 2116
  • 2
Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но в никакъв случай не са за подценяване

Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но в никакъв случай не са за подценяване

  • 13 сеп 2026 | 14:17
  • 6509
  • 15
Благотворителният мач в памет на Ферарио Спасов върна футболните емоции в Ловеч

Благотворителният мач в памет на Ферарио Спасов върна футболните емоции в Ловеч

  • 13 сеп 2026 | 13:44
  • 5138
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, пропуск на домакините

Ботев (Враца) 0:0 Левски, пропуск на домакините

  • 13 сеп 2026 | 18:43
  • 44769
  • 111
Леванте 2:4 Барселона, Адейеми донесе успокоение за гостите

Леванте 2:4 Барселона, Адейеми донесе успокоение за гостите

  • 13 сеп 2026 | 17:17
  • 12027
  • 42
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

  • 13 сеп 2026 | 17:37
  • 14460
  • 20
Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, "червените дяволи" с човек повече

Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, "червените дяволи" с човек повече

  • 13 сеп 2026 | 18:29
  • 4201
  • 17
Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 17:04
  • 13409
  • 20
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 30603
  • 77