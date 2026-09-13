Монтана падна тежко от дубъла на ЦСКА

Монтана загуби с 0:4 гостуването си на ЦСКА II от деветия кръг на Втора лига. Двубоят се изигра в столичния квартал Драгалевци.

Срещата не започна добре за „сините“ и в 16-ата минута те изостанаха в резултата след гол на Константин Йорданов. След само 4 минути Божо Джуркович трябваше да прави и принудителна смяна. Велислав Василев отстъпи мястото си на Стефан Каменов. В 22-ата минута Мартин Милушев получи добра възможност да изравни, но ударът му излезе аут.

Втората част също не стартира никак приятно за монтанчани, след като в 50-ата минута Радослав Живков прати за втори път топката в мрежата на Васил Симеонов, въпреки че капитанът на Монтана се намеси след първоначалния изстрел на друг от състезателите в червено – Георги Чорбаджийски. Джуркович реагира на случващото се с тройна смяна, която веднага раздвижи атаката на Монтана и Стефан Каменов предизвика невероятно спасяване на Димитър Евтимов в 59-ата минута. Това беше и най-добрата възможност за гостите до този момент. Въпреки лекото подобрение в представянето на монтанчани в 68-ата минута Юлиан Гилов отбеляза трети гол и сложи край на интригата. В 84-ата минута Радослав Славчев имаше нещастието да прати топката в своята врата, опитвайки да предотврати попадение, който така или иначе щеше падне. В добавеното време Деян Кузманович имаше шанс да вкара почетен гол за монтанчани, но не успя.

В следващия кръг Монтана е домакин на Хебър (Пазарджик) в понеделник, 21-ви септември, от 19:30 часа.

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