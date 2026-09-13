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11-те на Ботев (Враца) и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 13 сеп 2026 | 16:34
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Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините Тодор Симов стартира с 10 българи, като атаката се води от Мартин Петков. Той е предпочетен пред таланта Филип Гигов, който донесе трите точки в последния кръг, отбелязвайки две попадения в мрежата на Септември.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес за пореден път прави доста рокади в своя състав. Испанецът залага на типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа, който ще си партнира в атака с Рейналдо и Мазир Сула.

БОТЕВ (ВРАЦА) - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Ботев (Враца): 92. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 36. Милен Стоев, 25. Александър Бучков. 4 Иван Горанов, 8. Антоан Стоянов, 12. Илия Юруков, 7. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 97. Владислав Найденов, 79. Мартин Петков

Левски: 92. Светослав Вуцов, 2. Хевертон, 4. Кристиан Макун, 18. Гашпер Търдин, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 10. Асен Митков, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа

Стадион: "Христо Ботев", Враца
Главен съдия: Волен Чинков

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Снимки: Борислав Цветанов

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