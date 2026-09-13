На живо: Пак кола за сигурност, Беганович начело, а Камара изпревари Никола

Лидерът във Формула 2 Никола Цолов стартира пети днес в основното състезание в Мадрид, като авансът му сви на 8 точки пред Рафаел Камара след вчерашния спринт. Дължината на днешната надпревара е 32 обиколки.

Българския лъв не завърши вчера, а днес стартира веднага зад Камара на стартовата решетка. Никола потегля с твърдите гуми, Беганович е с меките сликове, Алекс Дън - също. Другите двама пред Цолов на стартовата решетка също са с меките сликове.

Старт - Беганович поведе в първите завои, Никола атакува Стеншорн за 4-ото място, но не успя да го изпревари.

1 об. Никола е с алтернативна стратегия на лидерите и в "Монументал" беше атакуван от Роман Билински, но успя да запази петото място. Без промяна в челото след старта.

Our revised starting grid after the withdrawal of Colton Herta, who was due to line up in P12



All drivers behind him move up one position 🔀#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/ey3ss6E3a7 — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

2 об. Леон е единственият в топ 8, минал едно място напред за сметка на Ван Хьопен.

2 об. Куш Майни е в стената след удар и жълти флагове. Веднага след това кола за сигурност. Майни се е ударил странично в предпазната стена.

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

3 об. Майни се заби в стената на завой №18 след контакт със Сиан Шийлдс, като преди това се завъртя с висока скорост.

🚨 SAFETY CAR 🚨



Kush Maini finds the barrier after contact with Cian Shields#F2 #SpanishGP | LAP 2/32 pic.twitter.com/3EE0ES76ck — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

4 об. Колата за сигурност все още води колоната. След 6 обиколка са разрешени спиранията в бокса за задължителната смяна на гуми.

5 об. Никола дискутира по радиото с Кампос варианти на стратегията, тъй като съперниците му с меки сликове ще се опитат да удължат престоя си на пистата. Така че и Цолов най-вероятно ще остане по-дълго на трасето при връщането при зелен флаг.

TOP 10 AS IT STANDS... 👇



Beganovic

Dunne

Camara

Stenshorne

Tsolov

Bilinski

Leon

Van Hoepen

Miyata

Goethe #F2 #SpanishGP | LAP 4/32 🚨 pic.twitter.com/eUmwPX2A2Z — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

7 об. Рестарт след прибирането на колата за сигурност - Беганович остана начело, Дън след него, Камара изостана при рестарта.

8 об. Пилотите вече могат да използват DRS, Леон преди това излезе шести зад Никола. Цолов е на 0,3 секунди от Стеншорн, който е четвърти и може да използва DRS.

10 об. Никола е само на 0,2 секунди зад Стеншорн, но първите 7 в колоната са в DRS влак и изпреварванията са много трудни.

12 об. Леон спира в бокса от шестото място, Стеншорн също иска бокс - меките гуми вече губят сцепление. Леон се връща с твърдите сликове на пистата и веднага зад Мари Боя - двамата са 15-и и 16-и.

13 об. Камара в бокса, връща се с твърдите. Билински също в бокса. 37 секунди е средно боксът на "Мадринг".

14 об. Никола е повикан в бокса, за да покрие стратегията на Камара. Камара пък беше предупреден по радиото, че трябва да вдигне темпото, иначе Никола ще го пресече.

14 об. Бокс за Никола, Стеншорн веднага след него, но остава пред него. Никола се върна пред Камара, като пропусна Боя напред. Никола е вече с меките гуми, Камара е с твърдите. Цолов е 12-и, Камара - 13-и.

Stenshorne remains ahead of Boya after his stop, as Tsolov drops behind 👊



But, crucially ahead of Championship rival, Rafa Camara 👀⚔️#F2 #SpanishGP | LAP 14/32 pic.twitter.com/HwEHvh5IET — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

17 об. Никола притисна Боя и Гьоте, пресече шикана като ги мина, върна им позицията и в това време Камара успя да го изпревари за 12-ото място.

18 об. Камара избута Гьоте и той се заби в стената. Жълти флагове заради този инцидент, Камара и Никола са вече 10-и и 11-и.

19 об. Първите трима спират в бокса и веднага кола за сигурност. Беганович, Дън и Мията остават на първите три позиции.

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