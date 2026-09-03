11-те на Берое и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на Втора лига. Срещата в Стара Загора стартира в 20:00 часа.

БЕРОЕ - МОНТАНА

Стартови състави:

Берое: 1. Иван Гошев, 4. Денис Динев, 17. Георги Вълчев, 24. Христо Митев, 6. Ивайло Митев, 18. Стилян Русенов, 10. Исмаел Ферер, 8. Уесли Да Роча, 7. Симеон Вешев, 9. Шейх Диаманка, 22. Джулиано Бертино;

Монтана: 12. Юлиян Весков, 27. Матю Кингсли, 4. Деян Кузманович, 5. Димитър Аврамов, 24. Борил Григоров, 20. Георги Каракашев, 8. Петър Атанасов, 3. Христо Иванов, 25. Велислав Василев, 7. Мартин Милушев, 11. Олджай Алиев.

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