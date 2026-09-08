Кьосев: Трябва да запазим добрата форма

Треньорът на Вихрен Борислав Кьосев бе доволен от побдата с 4:1 над Монтана в гостуването си от 8-ия кръг на Втора лига. Той похвали играчите си, но предупреди, че не бива да се отпускат и трябва да запазят тази добра форма, след като тимът все още няма поражение от началото на сезона.

"Мисля, че направихме стойностен мач. Имаше кратки периоди около гола на домакините, при които показахме малко колебания. Но категорично бяхме отборът, който знае какво търси. Бяхме дошли тук, за да победим. Не се играе лесно тук, Монтана не са лош отбор. Постигнахме целта си, по какъв начин - раздават се момчетата, държим някаква линия досега, но има още неща, които да коригираме, за да изглеждаме добре през целия мач", започна Кьосев.

"Не мога да кажа, че атаката е най-силното ни звено, защото и във фаза защита доста добре се представяме. Трябва да отбележим, че последните 4-5 ситуации дойдоха след нашия гол, където противниците тръгнаха да атакуват по-масирано и имахме повече пространства зад гърба. Ние сме силни на контраатака, имаме много бързи футболисти, и когато поведем, противниците започнат да се отварят, става по-лесен мача", продължи наставникът.

"Направихме силен колектив, прибавихме още 4-5 класни футболисти, това се отразява на отбора. Има конкуренция на всеки един пост и това е от значение. Няма футболист, който да си мисли, че ако този мач играе слабо, в другия пак ще играе. Така сме направили, че конкуренцията да е водещата сила в отбора и всеки да дава максимума. Всеки знае, че ако не се представи добре в този мач, в другия от скамейката ще влезе друг и ще го замести", допълни специалистът.

"И след предишния мач казах, че ние сме временни лидери. Не сме станали шампиони или нещо подобно. Просто имаме в момента преднина. След две загуби, не дай си Боже, ние отиваме надолу. Така че абсолютно по никакъв начин това не трябва да ни се отразява. Трябва да работим още по-здраво и да останем в тази форма възможно най-дълго време", завърши Кьосев

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Снимки: Sportal.bg