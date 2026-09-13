Ивелин Попов се завърна на терена

Ивелин Попов, който преди шест месеца официално сложи край на състезателната си кариера, се завърна на футболния терен. Бившият капитан на националния отбор взе участие в благотворителния мач, който се проведе на Градския стадион в Ловеч в памет на Ферарио Спасов.

Благотворителният мач в памет на Ферарио Спасов върна футболните емоции в Ловеч

"Завръщане на стадиона в Ловеч след 16 години…. Там, където Ивелин Попов дебютира като професионален играч в “А” група, сега изигра и първия си мач като ветеран. Непредсказуеми са пътищата на Съдбата понякога… Попето имаше такъв мерак, че първи дойде на съоръжението, часове преди срещата. Намери време да отдели внимание на всички - съотборници и съперници, фенове и организатори, медии и приятели.

Припомни си усещането как е вдигал като капитан спечелените купи, а после на терена се забавляваше и заби два гола с някоя друга асистенция. След последния съдийски сигнал пък беше най-търсен за снимки от малчуганите и публиката.

Просто си ми беше кеф на човека да си е на своята територия, откъдето тръгна за големия футбол. Благодарим ти, Ивелин Попов!", написаха от Фондация "Футболни Ветерани Ловеч".

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