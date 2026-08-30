Монтана постигна убедителна победа срещу Локо (ГО)

Монтана записа изразителна победа с 3:0 у дома срещу Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от 6-ия кръг на Втора лига. Домакините показаха пълно превъзходство на стадион „Огоста“ и заслужено се поздравиха с трите точки.

Срещата започна с натиск на Монтана, който даде резултат още в 10-ата минута. Велислав Василев откри резултата за 1:0, с което даде ранен аванс и спокойствие в играта на своя тим.

Малко след подновяването на играта през второто полувреме Монтана удвои преднината си. В 51-ата минута Олджай Алиев се разписа за 2:0, поставяйки гостите от Горна Оряховица в изключително трудна позиция.

Крайното 3:0 бе оформено в 70-ата минута, когато Мартин Милушев реализира трето попадение за Монтана. До края на срещата домакините контролираха събитията на терена и не допуснаха изненади.

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