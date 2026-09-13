11-те на Славия и Спартак (Варна), Борносузов повежда атаката на "белите"

Станаха ясни титулярните състави на Славия и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в сблъсък от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Към момента разликата между двата отбора е само една точка. Тимът на Ратко Достанич заема шестото място, докато "соколите" се намират на осмата позиция във временното класиране. В последния кръг столичани се завърнаха на победния път, след като спечелиха с минималното 1:0 гостуването си на Дунав. Момчетата на Васил Петров пък са в серия от пет поредни срещи без успех, но значително подобриха представянето си под ръководството на Васил Петров. След раздялата с Ясен Петров Спартак записа две равенства - срещу Лудогорец (1:1) и ЦСКА (1:1).

Славия - Спартак (Варна)



Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Давид Малембана, 20. Жордан Варела, 95. Владимир Милетич, 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 9. Йоан Борносузов;

Спартак (Варна): 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 76. Давид Валверде, 19. Самуел Майор, 17. Цветослав Маринов, 82. Томаш Силва, 77. Антон Иванов, 11. Бубакар Хане, 70. Ахмед Ахмедов.

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