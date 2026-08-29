Фратрия пречупи дубъла на ЦСКА в края и оглави Втора лига еднолично

Отборът на Фратрия стана едноличен лидер във временното класиране на българската Втора лига, след като се наложи с минималното 1:0 срещу ЦСКА II.

Двубоят вървеше към нулево равенство, но малко преди края в 80-ата минута домакините от Варна получиха правото да изпълнят пряк свободен удар. Коварно центриране намери главата на резервата Денислав Ангелов, който матира стража Даниел Николов и остави трите точки на "Коритото".

Така след шест кръга момчетата от морската столица водят еднолично в класирането, за което помогна и равенството на претендентите за челните позиции Етър и Берое, които направиха 2:2 в интересен мач на "Ивайло".



В следващия кръг Фратрия ще пътува до Пазарджик за визита на Хебър (1.9), докато дубълът на 31-кратните ни шампиони е домакин на Спартак (Плевен) на стадиона в софийския квартал "Драгалевци".



СНИМКА: ФК Фратрия// FACEBOOK

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