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ЦСКА II разби Спартак (Плевен) като домакин

  • 3 сеп 2026 | 19:00
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ЦСКА II разби Спартак (Плевен) като домакин

ЦСКА II победи с категоричното 5:1 Спартак (Плевен) в двубой от седмия кръг на Втора лига. Двата тима си размениха по един гол до 43-ата минута, но след това столичани взеха инициативата и добавиха нови четири попадения.

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Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

„Червените“ имаха първата възможност за гол, като в 17-ата минута Петър Петров отрази хубав удар на Юлиан Гилов. След две минути Шола Аделани получи хубава топка на десния фланг, влезе в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но неточно. В 33-ата минута нов удар от далеч се отби в гредата, а при добавката Константин Йорданов се оказа най-съобразителен и изведе ЦСКА напред в резултата.

Плевенчани веднага взеха инициативата в опит да изравнят. В 42-ата минута Росен Маринов засече подаване от корнер на Васил Шопов, но ударът му с глава рикошира в бранител на гостите. След последвалия ъглов удар топката беше изчистена на крака на Александър Кожухаров, който изравни. След по-малко от две минути обаче домакините отново поведоха, като Йорданов вкара второто си попадение в срещата.

Второто полувреме започна по-добре за Спартак. В 53-ата минута Росен Маринов засече с глава центриране отдясно, но стреля право във вратаря. В 62-ата минута Мартин Стойчев вкара трети гол с първата атака за ЦСКА през втората част. Малко след това в действие се появи Преслав Антонов, завръщащ се след контузия и имаше шанс да върне тима си в мача, но от 5-6 метра стреля право в Даниел Николов. В 68-ата минута „червените“ сложиха точка на спора с четвърти гол, дело на Любомир Костов. В 90-ата минута Юлиан Гилов оформи крайния резултат.

С този успех ЦСКА II се изкачва на второто място в класирането с 14 точки. Спартак от своя страна е в серия от четири поредни загуби и със 7 пункта е на 15-ото място.

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Снимки: Startphoto

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