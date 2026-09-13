Марица скочи на рефера, свирил дербито със Спартак (Пловдив)

Спартак спечели малкото дерби на Пловдив, след като победи Марица с 2:0 като гост в двубой от 6-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Мачът се игра на изкуствения терен край Английската гимназия. Така "гладиаторите" продължиха уникалната си серия и вече имат 11 поредни победи в официалните мачове през този сезон (6 за първенство и 5 за Купата).

От ПФК Марица обаче обвиниха главния рефер Димо Димов от Сливен за поражението.

"Съдията Димов се подигра с младежко-юношеската формация на Марица, която отстъпи на Спартак с човек по-малко", написаха жълто-сините в официалната си страница.

Червен картон на футболист на домакините още през първото полувреме наистина промени хода на мача.

Веднага след това Спартак се възползва по най-добрия възможен начин от численото си предимство. Ариф Ферадов откри резултата след асистенция на Владимир Айтов - 0:1.

В края на първото полувреме Спартак нанесе втория си удар. Кристиан Орманов покачи резултата на 0:2, с което окончателно реши мача".

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