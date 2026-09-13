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Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

  • 13 сеп 2026 | 20:29
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Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 1:0 в градското дерби, което е част от програмата на деветия кръг на efbet Лига. Асен Чандъров (9) беше точен за домакините. Двубоят на стадион "Христо Ботев" започна с първия съдийски сигнал на Никола Попов

"Канарчетата" влизат в мача след победата срещу Арда в предишния кръг, когато момчетата на Станислав Генчев удариха с 3:2 тима на Александър Тунчев в Кърджали, след три поредни загуби. Резултатите на Ботев му отреждат място в средата на таблицата.

Локомотив също записа успех преди седмица - "смърфовете" спечелиха с 1:0 домакинството си на Черно море. Преди това футболистите на Душан Косич паднаха в четири поредни мача. Заради тези резултати "черно-белите" са на две точки от последното място във временното подреждане.

Домакините стигнаха до ранен гол в 9-ата минута. Карлос Меоти беше оставен да центрира лесно в наказателното поле, където Асен Чандъров показа страхотно пласиране и с добре премерен удар с глава прати топката във вратата.

Локомотив отговори с много нескопосан удар на Лонгвил в 13-ата минута, който излезе в аут.

БОТЕВ - ЛОКОМОТИВ 1:0
1:0 Асен Чандъров (9)

Стартови състави:

БОТЕВ: 29, Даниел Наумов, 4, Никола Солдо, 10, Асен Чандъров, 13, Самуил Цонов, 19, Мауро Тейшейра, 27, Брайън-Антъни Хайн, 66, Карлос Алмейда, 77, Лукас Оливейра, 82, Владимир Мендеш, 87, Симеон Петров, 90, Самуел Оджим

ЛОКОМОТИВ: 1, Боян Милосавлевич, 2, Адриан Урбина, 13, Лукас Риян, 5, Тодор Павлов, 12, Ефе Али, 22, Ивайло Иванов, 39, Парвиз Умарбаев, 29, Крист Лонгвил, 7, Севи Идриз, 11, Раян Лейтън, 44, Милан Петрович

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