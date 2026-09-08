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  3. Божо Джуркович: Дадохме всичко от себе си, животът е чудо

Божо Джуркович: Дадохме всичко от себе си, животът е чудо

  • 8 сеп 2026 | 21:10
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Божо Джуркович: Дадохме всичко от себе си, животът е чудо

Наставникът на Монтана Божидар Джуркович прие с усмивка и философски загубата с 1:4 от Вихрен (Сандански). Бившият нападател на ЦСКА, Витория Гимараеш и Унион (Берлин) заяви, че футболистите му са дали всичко от себе си, но не са имали шанс срещу класата на съперника.

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"Дадохме всичко от себе си. Първото полувреме не изглеждаше, че ще стане така. Имат класни футболисти, победиха ни с качества. Опитахме всичко, накрая сменихме всичко, това е животът, никога не знаеш какво може да се случи. Животът е чудо, както казва един мой приятел от София.

Борихме се докрай, дадохме всичко. Имат трима-четирима футболисти за А група. Трябва да гледаме реално. През януари имаше трима вратари и петима футболисти, когато дойдохме. Играем футбол, момчетата се стараха, тичаха, това е положението, няма да плачем сега", заяви сръбският специалист.

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