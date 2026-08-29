Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят седем мача от 6-ия кръг на Втора лига. Един срещу друг се изправят два от отборите в челото на класирането - Фратрия и ЦСКА II. Не по-малко интересен се очертава да бъде сблъсъкът между Етър и Берое на стадион "Ивайло".
Несебър и Янтра (Габрово) влизат в оспорван дуел в опит да продължат победните си серии, a Пирин приема Черноморец (Бургас) в търсене на първи точки през сезона.
Втора лига, VI кръг
29 август, събота, 18:00 ч.:
29 август, събота, 18:45 ч.:
29 август, събота, 20:00 ч.:
Лудогорец II - Хебър (Пазарджик)
Пирин (Благоевград) - Черноморец (Бургас)
30 август, неделя, 18:00 ч.:
Монтана - Локомотив (Горна Оряховица)
30 август, неделя, 20:00 ч.:
Спартак (Плевен) - Вихрен (Сандански)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google