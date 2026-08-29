Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 443
  • 0
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят седем мача от 6-ия кръг на Втора лига. Един срещу друг се изправят два от отборите в челото на класирането - Фратрия и ЦСКА II. Не по-малко интересен се очертава да бъде сблъсъкът между Етър и Берое на стадион "Ивайло".

Несебър и Янтра (Габрово) влизат в оспорван дуел в опит да продължат победните си серии, a Пирин приема Черноморец (Бургас) в търсене на първи точки през сезона.

Втора лига, VI кръг

29 август, събота, 18:00 ч.:

Несебър - Янтра (Габрово)

Спортист (Своге) - Марек

29 август, събота, 18:45 ч.:

Етър - Берое

29 август, събота, 20:00 ч.:

Фратрия - ЦСКА II

Лудогорец II - Хебър (Пазарджик)

Добруджа - Рилски спортист

Пирин (Благоевград) - Черноморец (Бургас)

30 август, неделя, 18:00 ч.:

Монтана - Локомотив (Горна Оряховица)

30 август, неделя, 20:00 ч.:

Спартак (Плевен) - Вихрен (Сандански)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Душан Косич: Нервни сме, но видях позитиви

Душан Косич: Нервни сме, но видях позитиви

  • 28 авг 2026 | 23:26
  • 1566
  • 0
Александров: Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица

Александров: Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица

  • 28 авг 2026 | 23:24
  • 1126
  • 3
И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 32387
  • 61
Бивш шеф на Ботев (Пд) с атака към Филипов: НЕсобственикът вече е ДАсобственик!

Бивш шеф на Ботев (Пд) с атака към Филипов: НЕсобственикът вече е ДАсобственик!

  • 28 авг 2026 | 22:39
  • 6640
  • 14
Юлиян Петков: Трябваше да спечелим на всяка цена, надявам се да победим Левски

Юлиян Петков: Трябваше да спечелим на всяка цена, надявам се да победим Левски

  • 28 авг 2026 | 21:13
  • 3489
  • 4
Фрейташ: Можеше да получим дузпа

Фрейташ: Можеше да получим дузпа

  • 28 авг 2026 | 21:03
  • 2168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 32387
  • 61
Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

  • 28 авг 2026 | 23:53
  • 29996
  • 9
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 24810
  • 20
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 23900
  • 28
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 172345
  • 441