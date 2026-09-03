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  3. Джуркович: Заслужавахме точката, а може би и малко повече

Джуркович: Заслужавахме точката, а може би и малко повече

  • 3 сеп 2026 | 22:04
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Наставникът на Монтана Божидар Джуркович говори след равенството на своя тим с Берое. Срещата завърши 0:0 в Стара Загора.

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

“Този мач беше един от най-трудните за нас. Днес заслужихме точка, а може би и малко повече. Равностоен мач. Заслужено и за нас, и за тях по една точка. Щом Бог е казал така е, така ще е. Момчетата се раздадоха много. Най-трудният ни физически мач е този.

Нормално е, когато си гост, да им е по-трудно на момчетата. Тук трябва да е по-лесно по принцип. На всеки отбор вкарахме голове, само тук не успяхме. Имахме положения, момчетата се раздадоха.

Отначало търся тази игра, не търся да бием. Искам да играем футбол и да бъдем щастлив. Да играем за себе си и за фамилията. Ако някой се крие от топката, няма право да играе”, заяви Джуркович.

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