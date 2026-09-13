Благотворителният мач в памет на Ферарио Спасов върна футболните емоции в Ловеч

В събота (12 септември), на Градския стадион в Ловеч, се състоя среща между поколения футболисти, които почетоха една от най-значимите личности в историята на ловешкия футбол - Ферарио Спасов. Фондация "Футболни ветерани Ловеч", съвместно с БАМФ и "Отвъд Мостъ", организира звезден благотворителен мач по минифутбол в памет на легендарния треньор. Освен футболното шоу, инициативата имаше и благотворителна цел - чрез продажба на артикули и дарения да бъдат събрани средства за изработването и поставянето на мемориален барелеф на Ферарио Спасов.

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

По време на събитието кметът на Община Ловеч Страцимир Петков връчи на Пламен Линков грамота и знака на кмета по повод неговия 70-годишен юбилей. Отличието е признание за неговия принос към българския и ловешкия футбол и за впечатляващата му спортна кариера.

На терена сили премериха два отбора, съставени от футболисти от различни поколения, свързани с успешната състезателна и треньорска кариера на Ферарио. В мача се включиха негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, футболисти от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Ферарио Спасов е помогнал в тяхното развитие.

Сред участниците беше и трикратният футболист №1 на България Ивелин Попов, който се завърна на терена няколко месеца след като прекрати активната си състезателна кариера. В Ловеч пристигна и нападателят Георги Какалов. В благотворителната среща се включиха още редица известни имена от българския футбол, сред които Радостин Кишишев, Росен Кирилов, Живко Желев, Стефан Юруков, Витомир Вутов, Димитър Карадалиев, Стефан Колев, Димитър Балабанов, Мариян Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор беше Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цецо Зеленски.

Ветераните на Осъм бяха водени от Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. В състава участваха още Пламен Линков, Емил Цанев, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Станимир Илиев, Валери Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов, Стоимен Стойков и братът на Ферарио Спасов - Венци Спасов.

Благотворителният мач събра на едно място футболисти, приятели и почитатели на играта, които с участието си отдадоха заслужена почит към паметта на Ферарио Спасов и подкрепиха инициативата за създаването на мемориален барелеф в негова чест.

"Позабравената футболна емоция на Градския стадион в Ловеч…Пълни трибуни, доволни от видяното хора, незабравими спомени… Няма да е пресилено да кажем, след като дори броихме човек по човек на снимките, че мачът за Феро беше посетен от близо 1500 зрители!!! Толкова събират някои тимове в професионалния футбол, но Ловеч го направи за мач на малки врати.

Не е учудващ обаче позитивният успех на начинанието. Всички, които помагаха да се случи, го правеха със сърце. Всички, които дойдоха да станат съпричастни към каузата-също. Получихме стотици позитивни отзиви, съобщения, лични поздравления… Може да е имало малки пропуски и грешки, но всеобщото мнение е, че нещата се случиха много добре и градът оцени усилията ни.

Това ни задължава и занапред да вдигаме нивото, да реализираме нови идеи и да покажем, че заедно можем. Благодарим Ви - съграждани, приятели, партньори, участници, привърженици и всички добри хора", написаха от Фондация "Футболни Ветерани Ловеч".

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