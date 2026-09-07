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Каската се завръща за Монтана

  • 7 сеп 2026 | 22:53
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Каската се завръща за Монтана

Централният нападател Владислав Цеков-Каската за първи път от началото на сезона попадна в групата на Монтана. Юношата на тима е готов да помогне в домакинската среща с Вихрен (Сандански) във вторник, от 19:00 часа на стадион "Огоста".

Извън 20-те останаха Христо Иванов и Стив Траоре. Първият е болен, а 28-годишният бенински нападател е с лека травма. Преди днешната тренировка кметът на Монтана влезе в съблекалнята и пожела успех на отбора.

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Владислав Цеков, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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