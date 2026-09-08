11-те на Монтана и Вихрен (Сандански)

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Вихрен (Сандански). Дербито от VIII кръг на Втора лига започва в 19:00 часа на стадион "Огоста".
Монтана 0:0 Вихрен (Сандански)
Стартовите състави:
Монтана: 12. Весков, 27. Кингсли, 5. Авармов, 4. Кузманович, 24. Григоров, 20. Каракашев, 8. Атанасов, 10. Каменов, 25. В. Василев, 7. Милушев, 11. Алиев.
Вихрен (Сандански): 1. Нисторов, 21. Башлиев, 22. Тунгаров, 25. Килов, 73. Бенгюзов, 23. Манолев, 5. Арсов, 26. Хаджиев, 17. Леовандерсон, 8. Ивов, 29. Йорданов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google