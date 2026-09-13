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Леванте 0:2 Барселона, Ямал удвои преднината

  • 13 сеп 2026 | 17:17
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Отборите на Леванте и Барселона играят при резултат 0:2 на “Сиутат де Валенсия” в двубой от петия кръг на Ла Лига. Чави Еспарт отбеляза първото попадение още в петата минута, а в 19-ата се разписа и Ламин Ямал.

Ханзи Флик е извършил цели пет промени в своя титулярен състав след победата на Барселона с 5:1 над Фейенорд в Шампионската лига. Три от новите имена са в защита, където този път ще играят Ерик Гарсия, Жерард Мартин и Еспарт за сметка на Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Жоао Кансело. В халфовата линия Дани Олмо е отстъпил мястото си на Фермин Лопес. Карим Адейеми този път е на пейката и така Антъни Гордън ще помага в атака на Ямал и капитана Рафиня. Домакините от Леванте също са подредени в 4-3-3 с Рожер Бруге и Виктор Гарсия по двата фланга, а в центъра на нападението е дебютантът Петар Ратков, който е с български корени.

Преди началото на мача всички световни шампиони с Испания в състава на Барса бяха удостоени със специални плакети от домакините, докато феновете на трибуните ги аплодираха. “Блаугранас” поведоха в резултата още с първото си голово положение в петата минута, когато Еспарт стреля от границата на наказателното поле и след рикошет топката се озова в противниковата мрежа. Това е дебютен гол за 19-годишния ляв бек в първия състав на каталунците. В 9-ата минута Адриан де ла Фуенте изпълни пряк свободен удар, с който не успя да преодолее Жоан Гарсия. Три минути по-късно Матю Райън спаси удар от малък ъгъл на Ямал. В 16-ата минута вратарят на гостите се справи с шут на Рожер Бруге след корнер.

В 19-ата минута Лопес намери с дълъг пас Рафиня, който насочи топката към Ямал под носа на Райън, а младата звезда на гостите се разписа със силен шут отблизо в опразнената врата.

ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА 0:2

0:1 Еспарт (5')

0:2 Ямал (19')

Леванте: Райън, Толян, Де ла Фуенте, Манди, Санчес, Рекена, Сотело, Оласагасти, Бруге, Ратков, В. Гарсия

Барселона: Ж. Гарсия, Е. Гарсия, Кубарси, Мартин, Еспарт, Лопес, Родри, Педри, Ямал, Рафиня, Гордън

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Снимки: Gettyimages

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