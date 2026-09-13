На живо: Ландо Норис води в Гран при на Испания

Старт: Оливър Беърман потегли от питлейна заради смяна на компоненти в задвижващата му система. Сред сменените елементи не бе двигателят му с вътрешно горене. Британският пилот на Хаас пропусна квалификацията заради катастрофата си в последната свободна тренировка и от тима му решиха да се възползват поне да натрупат компоненти за агрегата.

Старт: На грида Ландо Норис и Андреа Кими Антонели бяха с гуми медиум. Макс Верстапен и Люис Хамилтън предпочетоха софт. Шарл Льоклер, Джордж Ръсел, Оскар Пиастри и Лиам Лоусън сложиха хард. Франко Колапинто и Арвид Линдблад, които допълваха топ 10, бяха с медиум. Температурата на пистата бе 53 градуса, а на въздуха – 30 градуса в началото на Гран при на Испания.

Старт: При изгасването на светофарите Норис затвори Антонели и съперниците зад себе си. Антонели излетя от пистата, мина пред пилота на Макларън, но му върна позицията. След това опита още една атака, при която се случи същото. При битката помежду им Верстапен излезе втори, но с преминаване извън пистата. Хамилтън, който запази четвъртото си място, каза по радиото, че Макс трябва да върне позиция.

2 об./57: Норис отвори разлика от 1,7 сек само за една обиколка. Верстапен продължаваше да е втори, следван от Антонели, Хамилтън, Льоклер. Ръсел бе шести пред Колапинто, Лоусън, Линдблад и потъналия в колоната Пиастри.

3 об.: Хамилтън каза на тима си Ферари по радиото, че е ударил по радиото и поиска да проверят данните от болида му в лявата задна част. Според Верстапен седемкратният световен шампион почти бе ударил него и е бил „извън контрол“. „Иначе щях да съм напред“, допълни Макс, който в този тур получи съобщение, че трябва да върне позиция.

4 об.: Верстапен протестираше срещу инструкцията да върне две позиции. Повтори, че Хамилтън почти го е ударил. Въпреки това изпълни нареждането и пропусна както Антонели, така и английския пилот на Ферари. Хамилтън съобщи, че вероятно има проблем със спирачките. В петата обиколка Верстапен го изпревари и отиде трети. В същия тур Люис пропусна и съотборника си Льоклер до четвъртото място.

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