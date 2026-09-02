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Двама се завръщат за Монтана срещу Берое

  • 2 сеп 2026 | 13:48
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Двама се завръщат за Монтана срещу Берое

Вратарят Васил Симеонов и полузащитникът Стефан Каменов се завърнаха в групата на Монтана за гостуването на Берое. Двамата бяха измъчвани от различни контузии, но вече се чувстват добре. Сред 20-те не попадна опитният Стив Траоре, който е с лека травма. Тази вечер монтанци ще тренират на стадион "Локомотив". Мачът под Аязмото утре е от 20:00 часа.

Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи
Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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