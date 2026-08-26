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Реал Мадрид 0:0 Реал Сосиедад, голям шанс за Винисиус

  • 26 авг 2026 | 22:00
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Реал Мадрид 0:0 Реал Сосиедад, голям шанс за Винисиус

Реал Мадрид и Реал Сосиедад играят при резултат 0:0 на "Сантиаго Бернабеу" в среща от втория кръг на Ла Лига.

"Белите" стартираха активно и в третата минута Мбапе намери Винисиус, който стреля неточно. Постепенно гостите започнаха да играят повече с топката и дори в определени периоди се настаниха в полето на съперника. Този смел подход оставяше пространства за бързи атаки. При една от тях Винисиус изведе Мбапе, който стреля от малък ъгъл и вратарят спаси.

Моуриньо е заложил на същия състав, на който разчиташе в първия кръг. Дензъл Дъмфрис и Алваро Карерас ще действат като крайни защитници, а Ибрахима Конате и Дийн Хаусен в средата на отбраната. Трент Александър-Арлонд и лятното попълнение Марк Кукурея отново са на пейката. Бернардо Силва и Федерико Валверде са в средата на терена, а пред тях е Джуд Белингам. Ян Диоманде пак започва като резерва, а в атака са Мбапе, Винисиус и Гюлер.

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