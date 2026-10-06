Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

От Италианския олимпийски комитет (CONI) официално свалиха Джовани Малаго от поста му на президент на местната футболна федерация (FIGC). До този ход се стигна, след като се оказа, че на изборите през юни той не е бил регистриран член на федерацията. Причината беше, че преди това именно Малаго беше президент на CONI.

Любопитното е, че от олимпийския комитет назначиха именно досегашния шеф на FIGC за временен комисар на федерацията. При днешното заседание на борда на директорите на CONI оставането на Малаго на власт беше подкрепено единодушно от всички 15 гласа. Също така беше поставен краен срок до 31 януари догодина за провеждането на новите избори в FIGC. На тях Малаго ще може отново да се яви, след като през юни той събра 68,58% от вота. Засега не е известно дали ще има конкурентни кандидатури за поста.

🫣 Incredibile ma vero: Giovanni #Malagò è ufficialmente commissario di se stesso Il Presidente della #FIGC è stato eletto nuovo Commissario della Federcalcio: la Giunta del #CONI lo ha votato all'un'animità. Un paradosso tutto italiano che con lo sport ha ben poco a che fare. LEGGI QUI 👉 https://t.co/pMMVcApuVX — AreaNapoli.it (@areanapoliit) October 6, 2026

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Снимки: Gettyimages