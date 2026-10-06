Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

Нападателят на Италия Джанлука Скамака, който се разписа при домакинската победа с 3:1 срещу Турция в Лигата на нациите, заяви, че е доволен най-вече от резултата в двубоя, който качи тима на второто място в група 1 на дивизия "А".

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„Изключително съм щастлив - не толкова заради гола, колкото заради резултата, тъй като победата беше от решаващо значение за нас. Знаехме, че няма да бъде лесно, защото Турция е агресивен отбор, но изиграхме отличен мачВинаги се стремя да бъда готов и да давам всичко от себе си, когато ме пуснат в игра. Най-важното е да помагам на националния тим“, коментира Скамака пред RAI.

🚨 "Winning Was Crucial" - Scamacca Hails Italy's Resilience In Win Over Turkey - Italy beat Turkey 3-1 in Bologna, with Scamacca opening the scoring in the 26th minute - His half-volley came off excellent interplay between Vergara and Di Lorenzo - Turkey equalised early in the second half through Simsir's shock strike - Calafiori's header restored Italy's lead soon after - Esposito sealed the win, also making history with the goal - Became only the second Italy player to reach seven goals by age 21, behind Meazza - Scamacca says he's "overjoyed," prioritising the result over his own goal - Calls Turkey "an aggressive team" and praises his side's performance regardless - Win lifts Italy to seven points from four games, second in Group A1 - Face France at home and travel to Belgium in November, targeting the quarter-finals — Football Culture (@CultFooty) October 6, 2026

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Снимки: Gettyimages