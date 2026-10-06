Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

Нападателят на Италия Джанлука Скамака, който се разписа при домакинската победа с 3:1 срещу Турция в Лигата на нациите, заяви, че е доволен най-вече от резултата в двубоя, който качи тима на второто място в група 1 на дивизия "А".
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„Изключително съм щастлив - не толкова заради гола, колкото заради резултата, тъй като победата беше от решаващо значение за нас. Знаехме, че няма да бъде лесно, защото Турция е агресивен отбор, но изиграхме отличен мачВинаги се стремя да бъда готов и да давам всичко от себе си, когато ме пуснат в игра. Най-важното е да помагам на националния тим“, коментира Скамака пред RAI.
Снимки: Gettyimages