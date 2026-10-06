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Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

  • 6 окт 2026 | 16:47
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Най-модерният стадион в България - новопостроеният “Българска армия”, вече получи акт 16, което позволява провеждането на официални футболни срещи. Въпреки това “червените” искат да изпипат идеално и по-малките детайли, заради което все още не са обявили официална дата за първия двубой на бижуто в “Борисовата градина”.

Това не пречи на шефовете да обмислят различни варианти. На този етап желанието е историческото събите да е домакинството на Славия от 14-ия кръг. По програма то е предвидено за 30 октомври. Проблемът е, че този ден е петък, а от клуба искат мачът да е в събота или неделя. В събота обаче са предвидени три шампионатни сблъсъка - Локо (Сф) - Ботев (Пд) (12:30 ч.), Локо (Пд) - Лудогорец (15:00 ч.) и Дунав - Левски (17:30 часа). Вариант е ЦСКА - Славия да е от 19:30 часа. В неделя пък е вторият тур на президентските избори и полицията няма голямо желание да се ангажира с охраната на мач, който ще събере над 18 000 на трбуните.

Четири дни преди двубоя със Славия, “червените” ще домакинстват на Лудогорец, но е малко вероятно откриването да е с “орлите”. Причините са, че срещата е в понеделник, а и не е ясно дали участникът ни в основната фаза на ЛК няма да поиска отлагане, тъй като преди това ще е играл с Монако и Нордселанд.

След гореописаното предстоят три поредни визити - на Панатинайкос, Левски и Ботев (Пловдив).

На 26 ноември ЦСКА приема Трабзонспор в мач от основната фаза на Лига на конференцията и плановете са сблъсъкът срещу Салах и компания да е първият европейски двубой на новата “Армия”. Преди него обаче трябва да мине комисия на УЕФА и да разреши провеждането му.

Ако по някаква причина домакинството на ЦСКА срещу Славия не се проведе в дома на “червените”, то първият шампионатен двубой на новото съоръжение ще е домакинство на Септември (5 декември).

Но на този етап плановете са историческата първа шампионатна среща да е ЦСКА - Славия, а в Европа - срещу Трабзон.

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