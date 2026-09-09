Моуриньо се издразни на анализ на Раул и разкри какво е казал на Винисиус

Победата на Реал Мадрид на старта на Шампионската лига срещу Интер не остави феновете на „кралския клуб“ напълно доволни, след като видяха как отборът им страда в заключителните минути, въпреки че преди това бе пропуснал множество чисти голови положения.

Моуриньо: Луд мач, можеше да завърши 7:6

Наставникът на "лос бланкос" Жозе Моуриньо пък винаги е бил чувствителен към критиките и този път не бе изключение. Повод за раздразнението на специалния бе анализ за мача на легендарния нападател на Реал Раул Гонсалес Бланко, който дебютира като коментатор за телевизия „Moviestar“.

„Най-доброто е, че бяха спечелени трите точки. Не беше лесно, защото Интер е отбор с много добре изградена структура, а Мадрид имаше липси в халфовата линия“, каза Раул.

#8Sep | Muy claro ha sido José Mourinho…



🤷🏻‍♂️¿Mensaje a Raúl González?



🗣️"No sólo críticas...", expresó el entrenador del Real Madrid mirando a la cámara. #UCL pic.twitter.com/LO9PfHbtb9 — Diego Mengual (@MengualEnLinea) September 8, 2026

„Головете на Мадрид дойдоха след грешки при изнасянето на топката, след това имаха много ясни шансове, а голът на Интер внесе несигурност в края. Все пак, добър резултат за начало на пътя“, добави легендарният голмайстор.

Веднага след това връзката се прехвърли на „Сантяго Бернабеу“, където Жозе Моуриньо чакаше, за да даде своята първа оценка за мача пред „Moviestar“. На португалския треньор му беше предаден анализът на Раул, което изглежда го подразни леко. В края на изказването си той погледна към камерата и каза: „Не само критики, направете и някой комплимент за нас“.

🚨 José Mourinho: “Vini has worked VERY hard.



He’s NOT in killer mode yet, he’s not Vini yet, but he works VERY hard.



Anyone who works hard and gives their all deserves respect.” pic.twitter.com/LhD3WhWDVq — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 8, 2026

"Съгласен съм с Раул, че головете дойдоха след техни грешки, но искам да отдам заслуженото на моите играчи, защото пресата се тренира, голът на Валверде е плод на работа, нека не бъдат само критики", каза още Моуриньо.

Специалния разкри и какво е казал на Винисиус в момента на смяната му: „Той работи много, много здраво. Аз го знам, всички го знаем, той го знае. Все още не е остър, все още не е онзи Винисиус, но работи много, а който работи и дава всичко от себе си, заслужава уважение“.

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Снимки: Imago