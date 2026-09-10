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Реал Мадрид се разбра за дългосрочен договор с Арда Гюлер

  • 10 сеп 2026 | 18:45
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Реал Мадрид се е разбрал да задържи задълго турския талант Арда Гюлер, съобщава „Ас“.

Сегашният контракт на 21-годишния офанзивен халф изтича през 2029 г., но от „лос бланкос“ вече са постигнали съгласие с играча той да бъде удължен. Според информациите, Арда ще подпише нов договор чак до 2032 г. – тоест за шест години, като ще получи и увеличение на заплатата.

Споразумението е сключено и се очаква да бъде обявено скоро. Клубните шефове на Реал искат да възнаградят приноса и непрекъснатото му развитие на турчина, особено демонстрирано през последните месеци, като по този начин си осигурят неговото дългосрочно бъдеще.

Арда пристигна на "Бернабеу" през 2023 г. с трансфер от Фенербахче. През миналия сезон той записа 51 мача със 6 гола и 14 асистенции. През първия месец от настоящата кампания вече има четири мача в Ла Лига (б.ред. - в Шампионската лига беше наказан), в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

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Снимки: Imago

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