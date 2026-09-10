Реал Мадрид се разбра за дългосрочен договор с Арда Гюлер

Реал Мадрид се е разбрал да задържи задълго турския талант Арда Гюлер, съобщава „Ас“.

🆕 Nuevo contrato para Güler



✒️ El vínculo sería hasta 2031, incluida una subida salarial que sitúe a Güler en el lugar que le corresponde por su rendimiento y estatus en el equipo



✍️ @jfelixdiazhttps://t.co/bzNOkKfKOK — Diario AS (@diarioas) September 10, 2026

Сегашният контракт на 21-годишния офанзивен халф изтича през 2029 г., но от „лос бланкос“ вече са постигнали съгласие с играча той да бъде удължен. Според информациите, Арда ще подпише нов договор чак до 2032 г. – тоест за шест години, като ще получи и увеличение на заплатата.

Споразумението е сключено и се очаква да бъде обявено скоро. Клубните шефове на Реал искат да възнаградят приноса и непрекъснатото му развитие на турчина, особено демонстрирано през последните месеци, като по този начин си осигурят неговото дългосрочно бъдеще.

🚨💣 BREAKING: Arda Güler has agreed to sign NEW DEAL at Real Madrid!



The agreement is done and set to be announced SOON.



It will be valid until June 2032. @FabrizioRomano pic.twitter.com/vE6LCMFRsx — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 10, 2026

Арда пристигна на "Бернабеу" през 2023 г. с трансфер от Фенербахче. През миналия сезон той записа 51 мача със 6 гола и 14 асистенции. През първия месец от настоящата кампания вече има четири мача в Ла Лига (б.ред. - в Шампионската лига беше наказан), в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

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Снимки: Imago