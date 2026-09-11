Моуриньо: Освиркванията няма да променят нищо в Реал Мадрид

В предишния кръг в Ла Лига Реал Мадрид направи първата си грешна стъпка при Жозе Моуриньо, след като загуби с 0:1 срещу Бетис. Тимът на Барселона веднага се възползва и взе първата си преднина пред “белите” през кампанията. Сега на “Бернабеу” са амбицирани да се завърнат към успехите в първенството, а имат и наглед лесна задача за изпълнение - домакинство срещу съседите от Райо Валекано. Мачът е в събота вечер от 22:00 часа и идва дни след успеха с 2:1 над Интер в Шампионската лига. И докато тези дни в Мадрид се говори основно за Формула 1, наставникът Жозе Моуриньо иска Реал да е водеща тема в новините. Ето какво заяви португалецът на срещата си с медиите:

За мача с Райо Валекано

Щастливи сме, обединени сме, работим добре, възстановяваме се добре… Днес проведохме тактическа тренировка, но с уважение към съперника, който идва след постигната победа. Трябва да сме много концентрирани.

За критиките към отбора

Освиркванията няма да променят настроението на този отбор. Освен това, разбира се, има единство и емпатия и това е допълнителен плюс. Ние продължаваме да си вършим нашата работа.

За Винисиус и отношението на феновете към него

Има подобна поговорка на португалски. Камъни се хвърлят само по дърветата, които имат плодове. Какво направи Вини тук? Колко Шампионски лиги е спечелил? Колко гола е вкарал? Колко елиминационни сблъсъци е решил? Винисиус, който миналата година сам реши битката срещу Бенфика, ще се появи. Все още не сме го видели. Той работи повече от всякога. В ерата на данните е много близо до максималната си скорост. Този сезон подобри рекордите си, включително и по отнети топки… Той ще се появи.

За потвърждението от Техническия комитет на съдиите, че дузпата на Мбапе срещу Бетис не е трябвало да бъде пребивана

Не съм изненадан, защото едно от нещата, на които се възхищавам у съдиите, е солидарността помежду им. Също така и защитата на институциите. Единството е сила.

Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

За изказванията на Мбапе

Килиан е прав: играч, който вкарва по 40 гола всеки сезон, не е проблем за отбора. Има различни хора – такива, които разбират, и такива, които не разбират. Тези вторите знаят, че не им е изгодно да говорят за хубавите неща. Виждал съм Килиан да се връща назад, за да помага на Кукурея, докато един много досаден треньор му крещеше. Много ценя подобно поведение. После тези хора не казват, че сме се защитавали добре или че сме можели да вкараме осем гола. Ще има скучни мачове, в които отборите няма да рискуват и ще завършват 0:0. Срещу Интер можеха да ни вкарат четири гола, но и ние можехме да им вкараме осем. Защо не го казват? Не са ли доволни, че сме спечелили? Щабът е много доволен, заедно страдахме и заедно загубихме срещу Бетис. Имаме това усещане и този ангажимент да работим за Реал Мадрид. Ще направим всичко възможно, за да бъдат хората щастливи.

Килиан Мбапе: Винаги се чувствам като №1 в света

За Чуамени и съмненията около партньорството му с Валверде

Аз не съм направил нищо, те са свършили всичко. Емпатията и приятелството, които съществуват в групата, това да отидеш ядосан на пейката, но да подкрепяш тези, които влизат да помогнат… Групата е фантастична. Що се отнася до Валверде и Чуамени (които преди време се сбиха - бел.ред.), ако не знаех нищо и пристигнех, без да съм наясно с нищо, щях да ги помисля за големи приятели. Аз не съм направил нищо, не съм бил министър на мира. Те са изградили колектив, който много ми харесва.

За ротациите и Диоманде

Няма да кажа кой ще играе и кой няма. Това е двубой, който искаме да спечелим, и трябва да подходим сериозно. Може би „ротация“ не е точната дума, но ще има място за нова енергия. Във вторник работихме страшно много, а сега имаме много повече възможности, защото разполагаме с хора, които са свежи. Това са три мача за девет дни, но фокусът ни е върху утрешния двубой и върху това как да го спечелим.

Къде според него трябва да се проведе финалът на световното първенство през 2030 г.?

Едно е къде трябва да бъде и друго – къде бих искал да бъде. Бих искал да е в Лисабон (смее се). Ако можеш да играеш на митичен, исторически стадион, на който са играли най-великите футболисти в историята и който е дом на най-важния клуб в историята на футбола, според мен трябва да бъде тук (“Бернабеу” - бел.ред.). Ако бях треньор на Бенфика, щях да ви кажа същото.

Има ли отбор във Формула 1, който ви напомня за Реал Мадрид?

Трябва да внимавам, защото всички те са много любезни с мен. Това, което прави това момче (Антонели) с Мерцедес, е невероятно. Също така съм приятел с Фернандо Алонсо и харесвам характера му. Той винаги е един от най-добрите, дори когато няма добър болид. Много харесвам този спорт.

Ready for the Galacticos of the grid? 🇪🇸



Welcome to the MADRING.



🎤 Raúl#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/rnd7sdjhVK — Formula 1 (@F1) September 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google