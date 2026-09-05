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Ради Здравков: Пастор е трети по скорост в света

  • 5 сеп 2026 | 19:16
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Ради Здравков: Пастор е трети по скорост в света

Легендата на ЦСКА Ради Здравков коментира качествата на десния бек Пастор и разкри интересни статистически данни за скоростта на футболиста.

В студиото на Sportal.bg Здравков сподели информация от система за измерване на линейната скорост на футболисти отпреди две години. По думите му Пастор попада сред тримата най-бързи играчи в изследването, като челната позиция е за световната звезда Килиан Мбапе.

Тези данни според Здравков опровергават твърденията на част от феновете, че десният защитник на „червените“ е бавен футболист. Легендарният футболист обърна внимание и на позиционните особености на Пастор. Според него крайният защитник не се чувства достатъчно комфортно, когато играе в традиционна защитна линия от четирима души.

Здравков смята, че качествата на Пастор биха могли да бъдат използвани по-ефективно в схема с трима централни защитници, където той да действа като халфбек по десния фланг.

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