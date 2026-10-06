Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

Тимът от мадридското предградие Хетафе е в напреднали преговори за привличането на бившия капитан на Реал Мадрид Даниел Карвахал, съобщават испанските медии. Ветеранът е свободен агент от края на юни, след като изтече договорът му с "кралете".

Информацията, разкрита първоначално от испанското издание „ABC“, предизвика вълнение сред привържениците на Хетафе. Идеята се ползва с пълната подкрепа и на старши треньора Хосе Бордалас, който вижда в Карвахал идеалната възможност за добавяне на опит, класа и характер към състава си.

🚨 CONFIRMED: Getafe and Dani Carvajal are negotiating an IMMEDIATE signing! The club confirms the negotiations. @carrusel https://t.co/IJKQD066a0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 6, 2026

Най-големият проблем пред сделката ще бъде съгласието на Икономическата комисия към Ла Лига. Заплатата на крайния защитник в Реал Мадрид бе твърде висока, а таванът на възнагражденията в Хетафе е нисък.

Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

Карвахал тренира цяло лято самостоятелно в очакване на оферта, която да му позволи да завърши достойно кариерата си. Той бе свързван с редица отбори, между които Ливърпул и Комо. В един момент дори се появи информация, че към него има интерес от страна на ЦСКА - нещо, което бе определено като абсурдно от вече бившия треньор на "червените" Христо Янев.

Отборът на Хетафе е на 11-о място във временното класиране на Ла Лига, като веднага след паузата в първенствата има мач срещу лидера Барселона на 10 октомври.

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