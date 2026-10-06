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Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

  • 6 окт 2026 | 15:09
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Собствениците на Манчестър Сити могат да вземат решение да продадат клуба, ако жалбата на „гражданите“ срещу присъдата за нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг не бъде уважена. Това смята експертът по Обединените арабски емирства Кристофър М. Дейвидсън, автор на книгата „Абу Даби: Петрол и отвъд“. Шейх Мансур притежава Манчестър Сити от 2008 година. Според Дейвидсън обаче управляващото семейство на Абу Даби може да се дистанцира от клуба, ако решението срещу него остане в сила и впоследствие се стигне до тежки санцкии „След като мине известно време и всичко бъде осмислено, моето усещане е, че те ще се оттеглят. Мисля, че това ще бъде разглеждано преди всичко от политическа и културна гледна точка“, заяви той пред “Атлетик”.

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„Управляващото семейство на Абу Даби ще се почувства засрамено и опозорено от това решение и най-добрият начин да продължи напред би бил да продаде клуба, за да ограничи загубите, вместо да позволи това да се превърне в дългогодишен проблем, при който собствеността на клуба завинаги ще бъде опетнена в Англия. Не мога да си представя сценарий, при който те ще продължат“, добави Дейвидсън.

В същото време председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак заяви през юни, че няма намерение клубът да бъде продаван. „Манчестър Сити и тази група във футболния свят са на върха, а такива бижута не се продават“, каза той.

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Снимки: Gettyimages

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