България U21 – Шотландия U21, пет промени в състава на "лъвчетата"

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за Европейското първенство. Мачът на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик е от 19:30 часа.

България и Шотландия имат по четири победи, две равенства и три загуби. Първата среща помежду им завърши с минимален успех с 1:0 за "гайдарите".

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

Двата тима вече нямат шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група В, а може да си осигури и оставане в трета урна за следващите квалификации.

Тодор Янчев прави пет промени в стартовия си състав след загубата от Чехия.В защита на мястото на Тодор Павлов, който получи червен картон в последния мач, започва Мартин Георгиев.В полузащитата като титуляри ще започнат Велиян Видолов и Антоан Стоянов, които заменят капитана Асен Митков и Дамян Йорданов.В нападение също има две промени. На върха на атаката ще действа Филип Гигов вместо Стивън Стоянчов, докато по крилото Васил Казълджиев заема мястото на Александър Маринов.

България U21 - Шотландия U21

Стартови състави:

България U21: 1. Пламен Андреев, 2. Мартин Георгиев, 6. Валери Владимиров, 4. Росен Божинов (к), 5. Симеон Шишков, 8. Антоан Стоянов, 10. Никола Илиев, 21. Велиян Видолов, 11. Георги Лазаров, 17. Васил Казълджиев, 19. Филип Гигов

Шотландия U21: 21. Рори Махейди, 2. Самуел Клиъл-Хардинг, 4. Хенри Фийлдсън, 5. Джошуа Фийни, 3. Митчъл Фрейм, 6. Раян Кар, 16.Тайлър Флетчър (к), 22. Дилън Лобън, 23. Андрю Тод, 10. Джеймс Уилсън, 9. Барнаби Стюърт



Стадион: "Георги Бенковски", Пазарджик

Главен съдия: Гранит Македончи

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