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Мбапе и Белингам са ентусиазирани, че ще работят с Моуриньо

  • 15 авг 2026 | 16:28
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Мбапе и Белингам са ентусиазирани, че ще работят с Моуриньо

Килиан Мбапе и Джуд Белингам изразиха своя ентусиазъм от това, че ще работят с Жозе Моуриньо, докато Реал Мадрид се готви за старта на сезона в Ла Лига следващата седмица. Нападателят заяви, че португалецът „знае как да печели“, а ахлфът го определи като „сбъдната мечта“.

Двамата се завърнаха към тренировките във Валдебебас тази седмица преди новата кампания. Моуриньо се завръща в Реал Мадрид за своя втори престой начело на отбора, след като тимът изпита трудности през миналия сезон под ръководството на Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа.

Кралския клуб не е печелил голям трофей от два сезона, като последните успехи дойдоха през 2023-24 г. – дебютната кампания на Белингам, когато отборът спечели дубъл с титлата в Ла Лига и Шампионската лига, преди пристигането на Мбапе.

„Много е позитивно да имаш треньор като Моуриньо, който знае как да печели“, заяви Мбапе пред клубната телевизия на Реал Мадрид в петък. „Играчите обичат да имат наставник, който знае накъде отива, това е положително за нас. Мисля, че ще спечелим трофеи тази година. Сигурен съм. Това е, което искаме, и ще се случи. Отборът е ентусиазиран, ще бъдем концентрирани през цялата година. Няма нищо по-важно от спечелването на трофеи“, добави той.

Началото на сезона в Ла Лига за Реал Мадрид беше отложено, след като Испания достигна финала на Световното първенство. Първият им мач ще бъде гостуване на Еспаньол на 22 август, а тази неделя предстои приятелска среща с Шалке.

Джуд Белингам беше последният играч на „белите“, който се завърна за предсезонната подготовка, присъединявайки се към съотборниците си във Валдебебас в сряда.

„Чувствам, че вече имам връзка с Моуриньо“, каза Белингам пред телевизията на Реал Мадрид. „За мен е сбъдната мечта да работя с треньор като него. Имах само една възможност да го видя, но съм много развълнуван да разбера какъв е. Тичах много в жегата, играх много футбол със съотборниците си“, сподели той. „Трудно е, но е и хубаво да се наслаждаваш на това страдание! Наистина харесвам този тип тежка работа.“

Полузащитникът блесна за Англия на Световното първенство, отбелязвайки седем гола по пътя към полуфиналите, където „трите лъва“ бяха елиминирани от Аржентина.

„Световното първенство беше страхотно преживяване за мен и моите съотборници от Англия“, каза Белингам. „Но съм готов да се върна и да се състезавам. Надявам се, че можем да печелим.“

„Сега съм малко по-зрял, имам повече опит“, заяви английският национал, попитан за ролята си в отбора. „Имам добро предчувствие за този сезон с новите попълнения и треньора, и ще видим... За мен е чест и привилегия да играя за този клуб. Надявам се да бъде така още много години.“

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