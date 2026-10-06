Десподов поднови тренировки

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на ПАОК. Той се включи в част от днешното сутрешно занимание на "двуглавите орли".

29-годишният нападател не е играл от края на март заради проблем с палеца на левия крак. Първоначално лекарите на ПАОК решиха да третират инфекцията с медикаменти, но това не помогна и се стигна до операция в началото на май, а оттогава Десподов се възстановява и тренира на специален режим.

В последните седмици българинът постепенно увеличава натоварванията, което дава индикации, че в скоро време може да бъде готов да се завърне в игра.

Снимка: paokfc.gr

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