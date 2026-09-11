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  3. Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
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На 95% новият треньор на ЦСКА няма да е специалист, който към момента води клуб от efbet Лига, разбра Sportal.bg. Според информация на нашата медия “червените” са се насочили към чужденец с добра визитка и постигнал успехи в предишните си клубове.

Едно от обсъжданите имена е добре познато в България, тъй като е работил в нашата страна.

Все още съществува минимална вероятност Христо Янев да размисли и да продължи начело на ЦСКА.

От клуба вече обявиха, че са опитали да го убедят да остане, но преговорите не са довели до успех. Въпреки това доскорошният наставник щял да остане на работа при “червените”.

Думите на Янев, че напуска треньорския пост два дни преди мача за Суперкупата срещу Левски и последвалата победа с 4:2 предизвикаха полемики в “червената” общност. Голяма част от запалянковците приозваха специалиста да размисли и да води отбора в основната фаза на Лига на конференциите.

Там ЦСКА изтегли труден жребий като ще домакинства на Монако, Трабзонспор и швейцарския шампион Тюн. Именно въпросните двубои поставят ръководството пред сериозни ребуси за решение. Ако ЦСКА допусне загуби срещу тези тимове, отново ще изникне на преден план въпросът защо Янев не остана начело на “червените”, а се прибегна до варант с негова рокада. Тепърва за клуба предстоят и възлови срещи от първенството, а знаем, че целта е шампионската титла и грешни стъпки по подобие на тези със Славия и Спартак (Варна) са бомба със закъснител на “Армията”, особено след разигралата се с Христо Янев драма.

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