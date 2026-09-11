Митко Евтимов: Още една купа за музея на ЦСКА

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Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов публикува снимки в социалните мрежи от мача за Суперкупата на България, който армейците спечелиха след победа с 4:2 над Левски. Снимките в профила на Евтимов показват както колективната радост с отбора, така и красиви моменти на вратаря с неговото семейство.

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"Още една купа за музея! САМО ЦСКА!!!", написа Митко Евтимов.

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Снимки: Startphoto