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  3. Митко Евтимов: Още една купа за музея на ЦСКА

Митко Евтимов: Още една купа за музея на ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 12:35
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Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов публикува снимки в социалните мрежи от мача за Суперкупата на България, който армейците спечелиха след победа с 4:2 над Левски. Снимките в профила на Евтимов показват както колективната радост с отбора, така и красиви моменти на вратаря с неговото семейство.

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"Още една купа за музея! САМО ЦСКА!!!", написа Митко Евтимов.

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Снимки: Startphoto

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