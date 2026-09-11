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  3. Киселова пожела на ЦСКА три трофея догодина

Киселова пожела на ЦСКА три трофея догодина

  • 11 сеп 2026 | 08:33
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Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова, която е сред известните почитатели на ЦСКА, направи публикация след победата срещу Левски, осигурила на "червените" Суперкупа на България. Преподавателката по конституционно право похвали своя съгражданин от Казанлък Христо Янев, който изведе армейците до триумфа в сряда.

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

"На 9 септември 2026 г. ЦСКА:

- спечели 5-тата суперкупа на България с игра, особено второто полувреме, която радваше окото и отслаби гласовете на публиката;
- получи Акт 16 за стадион "Българска армия" и ще има шанс да играе международна среща само след месец;
- разделя се с Христо Янев, подчертавам от Казанлък!, без да знае защо. Или защото футболистите не се мотивират за всеки мач като за финал. Христо е един от нас и ... още от дете ...!
Успех на ЦСКА и да вземем три купи догодина, а не две!", написа Наталия Киселова във "Фейсбук".

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