ЦСКА ще обжалва санкцията на Ебонг, армейците не знаят причината за нея

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ЦСКА ще обжалва наказанието на Макс Ебонг, наложено му от Дисциплинарната комисия на БФС във връзка с вчерашния червен картон срещу Левски за Суперкупа на България, разбра Sportal.bg.

Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Националът на Беларус беше изгонен към края на мача в пакет с Кристиан Димитров от Левски и в крайна сметка изгоря за следващите три мача. От Борисовата градина заявиха пред нашата медия, че не знаят защо е такъв размерът на санкцията на халфа.

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