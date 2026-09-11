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Билетите за ЦСКА - Арда вече са в продажба

  • 11 сеп 2026 | 11:31
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Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

ЦСКА пусна в продажба билетите за предстоящото домакинство на тима срещу Арда (Кърджали). Мачът ще е дебют за временния наставник на "червените" Даниел Моралес.

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

"Армейци, билетите за предстоящия домакински двубой от деветия кръг на Първа професионална лига срещу Арда вече са в продажба. Срещата ще се играе на 12 септември (събота) от 21:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Днес (11 септември) пропуски могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" (работно време 11:00-19:00 ч.).

В деня на мача (12 септември) касите ще работят от 16:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 20 евро
• Сектор А – 15 евро
• Сектор Г – 8 евро
• Сектор Б, блок 26 (гости) – 8 евро.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация", написаха "червените".

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