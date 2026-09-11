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Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
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Христо Янев стана двайсетият наставник, триумфирал със Суперкупа на България, но е единственият, който преди това го бе направил и като играч, сочи анализ на "Тема Спорт". През 2010 г. като футболист на Литекс той стигна до отличието с 2:1 над Берое, воден от Илиан Илиев, като тогава изкара 108 минути на терена в редовното време и продълженията. Преди това Янев записа участия в два мача за трофея – вкара гол за ЦСКА срещу вечния съперник на 31 юли 2005 г., с който изравни резултата за 1:1, но пропусна от бялата точка при последвалите равенството дузпи. През 2009 г., вече като част от състава на ловчанлии, претърпя ново разочарование в надпреварата, пак срещу Левски (0:1).

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Неговият колега в синьо Хулио Веласкес пък вече е с два неуспеха в надпреварата, при това в поредни издания, и то в разстояние на само седем месеца. Рекордьор по загубени дуели за Суперкупата обаче е Станимир Стоилов – четири (три начело на Левски и веднъж с Литекс). Вечното дерби в сряда стана и най-посещаваният мач в историята на надпреварата – 30 000 зрители се събраха на трибуните. Предишното най-добро постижение бе от 1 септември 2022 г., когато Лудогорец – Левски, решен след дузпи, бе наблюдаван на живо от 21 342 души.

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Треньорите със Суперкупата на България:

2: Димитър Пенев (ЦСКА 1989, 2008), Станимир Стоилов (Левски 2005, 2007), Георги Дерменджиев (Лудогорец 2014, 2024).

1: Едуард Ераносян (Локо Пд 2004), Пламен Марков (ЦСКА 2006), Ратко Достанич (Левски 2009), Петко Петков (Ловеч 2010), Милен Радуканов (ЦСКА 2011), Ивайло Петев (Лудогорец 2012), Петър Хубчев (Берое 2013), Никола Спасов (Черно море 2015), Николай Киров, (Ботев Пд 2017), Пауло Аутори (Лудогорец 2018), Стойчо Стоев (Лудогорец 2019), Бруно Акрапович (Локо Пд 2020), Валдас Дамбраускас (Лудогорец 2021), Анте Шимунджа (Лудогорец 2021), Игор Йовичевич (Лудогорец 2025), Пер-Матиас Хьогмо (Лудогорец 2026), Христо Янев (ЦСКА 2026).

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