Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Даниел Моралес се превърна в първия треньор на ЦСКА с второ временно заставане начело на отбора. Бразилецът пое червените след оставката на Христо Янев, а подобна мисия вече изпълни и през есента на 2020 г. Тогава той наследи Стамен Белчев и води тима в четири двубоя – 0:0 с Рома на "Олимпико" в групите на Лига Европа, 1:0 над Царско село, 0:3 срещу Йънг Бойс в Швейцария и 2:1 при гостуването на Монтана. Балансът му бе две победи, едно равенство и една загуба, преди постът да бъде поверен на Бруно Акрапович.

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Интересно е, че и самият Христо Янев е в списъка на временните наставници отново след раздяла със Стамен Белчев. Той води ЦСКА през май 2018 г., включително и в мача с Лудогорец навръх седемдесетия юбилей на клуба. Другите заставали временно на поста са Валентин Илиев (2025), Стамен Белчев (2024), Анатоли Нанков (2015), Ангел Червенков (2006), Стоян Йорданов (2002), Феручо Мариани (2002), Александър Станков (2000) и Борис Гаганелов (1994).

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